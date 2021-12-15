為迎接2021聖誕佳節，微風廣場精心打造台北最高數位聖誕樹—Breeze Odyssey數位聖誕樹。(圖/業者提供)

再過幾天，2021年聖誕節就要到來，微風廣場精心打造全台北最高的數位聖誕樹—Breeze Odyssey數位聖誕樹，運用裸視3D設計，將聖誕樹數位化，並不斷變換聖誕樹的顏色與樣貌，只要在特定角度觀看，就像是超現實的立體聖誕樹，配合手機Instagram AR濾鏡還可以進行互動，過程十分有趣。

微風各館均擁有造型繽紛的聖誕節裝置，吸引民眾前來拍照打卡。(圖/業者提供)

數位聖誕樹位在微風松高戶外(台北市松高路16號)，展覽期間從即日起至12/25(六)，而在微風各館也都擁有造型繽紛的聖誕節裝置，讓人彷彿置身在國外歡樂的聖誕節氛圍裡，歡迎民眾和親朋好友一起前往現場打卡拍照，並與微風一同體驗充滿聖誕氣氛的太空漫遊。

使用微風聖誕節IG濾鏡發限動，不僅趣味十足，還有機會中大獎。(圖/業者提供)

【使用微風聖誕節IG濾鏡發限動 還有機會中大獎】

為迎接2021聖誕節，微風集團特別製作首款Instagram濾鏡，想要一窺微風生活美學的朋友，可要好好把握這次機會。從即日起至12/19(日)，只要使用微風所推出的限時濾鏡發表動態，截圖後私訊傳給小編，將抽出兩名聖誕節幸運兒獲得價值2,850元的「Airvida M1個人頸飾空氣清淨機」乙台。抽獎時間則將在12/20(一)公布於微風廣場ig限時動態。

微風廣場迎接聖誕節，推出歲末酬賓回饋。(圖/業者提供)

【微風邀你購物過聖誕 推出滿千送千滿萬送萬驚喜回饋】

微風廣場邀請大家一起購物過聖誕，特別推出歲末酬賓回饋，各館均祭出超值回饋，其中，微風廣場在珠寶、手錶、國際精品、高級寢具、保健食品、流行服飾、化妝品、甜點美食、生活雜貨均有「滿千送千，滿萬送萬」的優惠活動；微風南京全館(餐飲、微風超市即部分品牌除外)有滿3,000贈3,000點、指定品牌滿10,000贈5000點；微風信義在高級珠寶、國際精品、服飾名品、時尚家居、化妝品、香氛保養、流行運動等品項均有優惠活動；微風松高時尚家居滿5,000元贈5000點，全館(不含H&M、餐飲、部分櫃位)滿3000贈3000點；微風南山1F珠寶、手錶、3C、國際精品、流行名品等品項也都有回饋。

微風廣場與微風南京更加碼推出「聖誕驚喜抽」，凡消費滿6,000元，即可兌換抽獎券乙張，中獎的幸運兒將可入住全台首間直營據點五星級「高雄洲際酒店」。一人中獎，兩人同行！一覽高雄最美天際線。

微風推出豪華聖誕大餐，邀你與親友共度美味聖誕假期。(圖/業者提供)

【微風推出豪華聖誕節大餐 邀你與親友共度美味的聖誕假期】

聖誕節的重頭戲—聖誕大餐，當然要豐盛再豐盛，微風祭出豪華聖誕節套餐：微風廣場-paddock、ROSMARINO、Trine&Zen皆推出限定聖誕大餐，微風信義、微風南山的高樓層米其林國際級餐廳：Morton’s The Steakhouse、麻辣45、INPARADISE饗饗、SEA TO SKY、和牛47、MIRAWAN、THE UKAI TAIPEI、SAFFRON 46、CÉ LA VI Taipei以及Smith&Wollensky，更是聖誕聚餐、約會的最佳場所。

若想外帶回家享用，Breeze Super也備足聖誕火雞家庭分享禮籃、聖誕派對拼盤、聖誕繽紛瑞可塔香料起司球等派對餐點，讓您在家也能享受佳節時光。（經濟部廣告）