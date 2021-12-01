「雲街」現身！今晨最低溫出現在新北石門、桃園楊梅12.4度，東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡，氣象局表示，今天是冷氣團最強的時候，之後冷空氣就會緩慢減弱，氣象專家吳德榮則提醒，明天到周六早晚要注意強輻射冷卻作用，氣溫會降得非常低，北台灣下探10度左右，竹苗甚至會降得更低。

今晨4時真實色雲圖顯示，東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡；北台灣迎風面有低層雲覆蓋。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至周六(4日)都受到乾冷空氣籠罩，今天東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，北部氣溫12至17度，中部13至24度，南部14至26度，東部13至24度。明天至周六(2至4日)全台晴朗無雲、白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，因此在陽光下不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化，注意保暖。早晚北台灣平地最低溫僅10度左右，竹苗甚至降得更低，台北氣象局測站也有測到14度低溫的機率，達到大陸冷氣團標準。

吳德榮表示，周日至下周一(5、6日)白天轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶雨，下周一晚起另一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周二(7日)東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，北台灣稍涼微冷，其他地區早晚涼。

颱風方面，吳德榮表示，第21號颱風「妮亞圖」目前在關島西方海面，中心距離鵝鑾鼻東南東方約1920公里的海面上，向西北轉北移動，將在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。