員警與熱心民眾協助李將回收物品重新捆綁好。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區40歲李姓男子平日以撿拾資源回收物維生，13日下午準備將撿拾的紙箱、瓶罐等回收物品以手推車推往回收場準備變賣，行經北區雙十路與太平路口，因推車上物品沒綁緊，突然翻覆，回收物散落一地，影響交通，巡邏員警現場協助疏導交通和清潔路面後，才恢復正常。

據警方了解，李男領有身心障礙手冊，以撿拾資源回收物品維生，早出晚歸，當天因紙箱寬度超過推車，再加上紙箱沒有綁緊，推車行經路口突然重心不穩「翻車」，適逢上下班交通巔峰時間，影響交通。

巡邏員警指出，原本前往鄰近國小執行「護童守望」勤務，發現路況事件，與熱心民眾協助李將回收物品重新捆綁好，並指導如何將紙箱整齊交錯放置後再行綑綁，避免李男不慎又將回收物品散落，才能保障其他用路人及自身安全。

台中市警第二分局長陳家銘說，員警機警的處理方式及熱心積極的態度，值得讚賞，並呼籲民眾撿拾回收物時應穿著反光衣服或背心，增加警示燈光，載運資源回收物時務必將物品捆紮牢固，避免超載影響自身及用路人的安全。