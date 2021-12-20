矽智財專業開發商M31(6643)宣佈，其採用Arm技術架構，已成功開發針對機器學習與人工智慧應用的Arm處理器IP，包含Arm Cortex-M55處理器及Arm Ethos-U55(NPU)，實現晶片內(on-chip)處理器IP核心實作的最佳化，能協助先進處理器核心達到最大效能、縮小面積並降低功耗，同時減少50% 自行整合時間。

因應由穿戴型裝置、家電乃至高階行動手機等產品所延伸出的不同人工智慧應用情境，M31為滿足客戶對處理器特殊規格與效能優化或極低功耗的需求，在今年推出處理器核心實作服務- M31 Processor Hardcore Service，由M31基礎暨應用IP整合開發團隊提供IP整合服務，搭配以Arm架構處理器為基礎所開發出的一系列M31優化設計套件OPPA(Optimized PPA) library，其內容包含客製化高速和超低漏電記憶體實體(memory instance)和優化的元件庫(cell library)，協助客戶的晶片設計團隊在最短時程內達成處理器及SoC的設計目標。

用於處理器核心實作的實體IP對於晶片設計的功耗、效能及面積影響甚鉅。M31提供最佳化的流程、全面性的方法論和專業服務，透過關鍵的整合解決方案因應日益增長的市場需求，協助客戶達到特殊系統配置與效能規格，並縮短晶片整合及上市時程，降低SoC整合風險。為強化低功耗物聯網與嵌入式裝置AI運算的能力，M31本次以Arm的技術架構，採用台積電(2330)22奈米超低漏電製程技術(22nm Ultra-Low Leakage22ULL)，實現三款Arm Cortex-M55/Ethos-U55處理器核心的優化設計實作。

M31總經理張原熏表示，本次運用Arm的技術架構，讓雙方客戶能在以Arm架構為基礎的晶片設計中，採用M31處理器核心實作的IP解決方案，在最短的時間內快速實現功耗和面積效益，並減少研發風險，藉此讓合作夥伴有信心開發出因應人工智慧時代的ArmR架構行動裝置。M31團隊將持續協助客戶的產品在晶片設計上具備差異化優勢，同時有效加快產品的上市時間，讓其IC產品更具市場競爭優勢。

為滿足以Arm為基礎的不同人工智慧應用情境，M31處理器核心實作服務可根據客戶需求進行客製化服務，在主要實現處理器核心最佳實作的過程中，透過搭載M31優化設計套件-OPPA Library包含所需的特殊元件及記憶體，讓速度、面積及功耗達到最佳水準，或根據不同應用狀況讓三者達成最佳平衡。

負責研發M31優化設計套件-OPPA Library為基礎元件IP設計團隊，已投入基礎元件IP設計領域紮根多年，其所研發的基礎IP皆已通過矽晶圓驗證，並開發各種晶圓廠特殊製程的基礎IP包括記憶體編譯器(SRAM Compiler)、標準元件庫(Standard Cell Library)、以及通用IO元件庫(General Purpose Input/ Output LibraryGPIO)，滿足客戶各種不同的客製化需求，目前基礎IP解決方案可用於12nm至180nm之間的技術節點，並且已成功協助無數客戶實現速度、功耗及面積的最佳化。