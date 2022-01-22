韓國女星朴信惠（박신혜）過去以《原來是美男》、《繼承者們》等戲劇走紅，坐穩女一寶座，去年底她宣布和公開交往3年多、小1歲男星崔泰俊（최태준）結婚，且小倆口還是雙喜臨門，今年就要升格當父母，今(22日)上午兩家人在首爾舉行婚禮，經紀公司稍早公開婚紗照，可見朴信惠穿著純白蕾絲婚紗，手裡拿著捧花，微笑勾著另一半的手，讓眾人也沾到他們的喜氣。

據知，朴信惠與崔泰俊原本都是中央大學學生，但一個念的是戲劇電影學系，一個念的是話劇系，朴信惠走紅的早，男方則演出過《所以我和黑粉結婚了》、《訓南正音》、《看見味道的少女》等，2017年兩人就祕密交往，隔年才公開。媒國媒體曾報導，崔泰俊很有長輩緣，平時常會陪朴信惠回光州老家，幫忙朴家開的烤羊腸店，已經是朴家父母心中合格的準女婿。

朴信惠勾著崔泰俊的手。（圖／翻攝自salt_ent IG）

另一方面，由於朴信惠的哥哥從事作曲家工作，長年住在英國等地，家中兒子的身分也漸漸由崔泰俊取代，朴家兩老也因此樂觀其成讓小倆口早日完成婚事。朴信惠去年11月便透過官方後援會發表聲明，提前公開結婚喜訊，強調：「要跟一位認識很久的朋友結婚了」，並承諾婚後不會引退，會盡快回到螢光幕前。

朴信惠獨照。（圖／翻攝自salt_ent IG）

崔泰俊隨後也透過公司發表聲明，表示與朴信惠「一直以朋友、同事身分彼此陪伴」，兩人雖然很忙碌，但選定在2022年1月22日舉行私人婚禮，而朴信惠承認懷孕後，先前曬出近照，可見她開心吃著爸爸買的糖餅養胎，照片中的她皮膚白皙光滑，被讚是最美孕婦，今稍早，公司進一步公開兩人婚紗照，可見其中一張照片裁切一半，捧花略遮朴信惠孕肚，獨照中朴信惠更是蹲下遮肚，露出甜笑，擋不住結婚的喜悅。