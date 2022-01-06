從事快遞送貨員為業的楊姓男子，前年起佯稱自己任職香港金融業、願以數十萬元之代價出資包養，各別誘騙8名女子與他性交易，台北地方法院依詐欺等罪將楊男判刑3年10月。可上訴。

楊男並無支付高價包養女子或與女子從事性交易的資力，卻利用IG創設多個帳號後，以IG發送私訊的方式隨機搭訕女子，讓8名女子誤信為真而應允外出，與楊男從事性行為。

台北地院認為楊男牟取「白嫖」之利而詐得各被害人所提供之性服務，更迄未賠償各被害人所受之損害，難謂有善後撫咎之誠，犯後態度難認良好，判處3年10月徒刑。