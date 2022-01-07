大陸國家郵政局7日就快遞市場管理辦法（修訂草案）公開徵求意見，明確快遞企業不得與他人相互串通操縱市場價格，不得濫用支配地位。並應依法保障快遞從業人員勞動報酬、勞動條件、勞動保護等方面的合法權益。

路透報導，大陸交通運輸部網站刊登徵求意見指出，快遞市場監督管理應遵循公開、公平、公正以及包容審慎、鼓勵競爭、支持創新、促進發展的原則，堅持線上、線下一體化監管，規範快遞業務經營活動，符合經濟社會發展的需要。

修訂後的辦法進一步明確快遞市場准入管理要求，強化市場主體合規經營義務規定。從提升快遞服務品質、強化快遞安全管理、保障快遞員群體合法權益以及維護公平競爭秩序等方面，對快遞業務經營行為作出制度性安排。

大陸現行快遞市場管理辦法於2008年7月公布施行，並在2012年修改後沿用至今，此次是對現行快遞市場管理辦法條款內容進行修改完善，並有針對性地健全相關制度安排，進一步強化快遞市場主體法律權利和義務。