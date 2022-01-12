廣達董事長林百里表示，看好元宇宙在Meta、微軟的帶頭下所創造的各種虛擬商機，台灣科技產業擁有許多優勢，可望在元宇宙發展過程中受惠，不過元宇宙也讓台灣工程師把產品做好的思維不夠了，了解消費者行為與提出完整解方案，是台灣科技產業的大挑戰。

林百里表示，元宇宙是廣達成立33以年來，所最新面臨的挑戰，廣達從1988年投入筆電、2000年開始做雲端伺服器、2020年擴大運算布局，廣達除了正在持續發展智慧製造、交通、醫療等Smart X之外，2022年迎接元宇宙，廣達必須再度創新。

林百里指出，臉書為了發展元宇宙而改名Meta、微軟也擴大元宇宙平台生態，兩大廠帶頭投入，有助元宇宙發展，1997到2015年之間出生的X世代年輕人、大約有32億，他們是數位原生世代，舊有世代是說故事，Z世代將是創造故事，舊有世代是談論偶像，Z世代創造虛擬偶像，都為元宇宙創造新的虛擬商機，他樂觀看待現實與虛擬世界的互動，將推動新商機發酵，更將掀起未來數十年數位變革浪潮，產生新的科技、新的經濟型態，以及未來新的社會。

林百里強調，他將廣達定位為「工具」供應商，元宇宙所需的硬體設備，包含基礎建設、網路、邊緣運算、雲端、機器人、IoT、XR頭戴裝置等，廣達都已經有所準備，他與團隊也密切注意元宇宙的各種發展，如狗狗幣、拍賣屢創天價的NFT藝術品等。

不過他也指出，元宇宙的世界需要提供完整的解決方案，並且以使用者中心為中心來思考，所以科技應用、使用者行為、營運模式將相互連動，AI、HI（人類智慧）、BI（商業智慧）三者同等重要，做產品的時候要先從使用者行為出發，而不只思考你做的機器有多省電、有多小，元宇宙要給各種型態的人類使用，要有很多個領域的專業知識，才能整合成完成解決方案，這個最難，將是最大挑戰。