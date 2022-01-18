持修新歌〈我還在你的夢裡嗎〉，召喚粉絲 一起拍MV。（EMI音樂提供）

持修新歌〈我還在你的夢裡嗎〉，召喚粉絲 一起拍MV。（EMI音樂提供）

「金曲新人」持修新歌〈我還在你的夢裡嗎〉MV，講述他在台上被聚光燈與掌聲環繞著，台下只剩自己擁抱著孤獨感，他有感而發說：「在台上展現自己的情感是一件很赤裸的事情，下台之後突然抽離是真的很孤單，我的方法是讓自己沈浸在另一個世界，動漫、電動、玩具……，通常表演完的當天晚上，我都會小小的放縱吃點好吃的，然後看東西或玩東西到睡著。」歌曲還暗喻也許今天忘不掉這個人，但時間會慢慢調適一切。

為拍攝被粉絲簇擁的畫面，持修在社群即時動態發動了徵人啟示，兩分鐘火速額滿！他和100位歌迷們一起拍MV，覺得很好玩，雖然工作時沒辦法跟大家有太多互動，但是能一起完成作品的感覺很酷。粉絲帶給持修很多力量，他表示，「沒有你們就沒有我，當然我是很專業的，在台上要忍住不笑場，不然我早就不行啦！」

而為了很寫實、很孤單、很真誠的拍出持修的樣子，MV特別搭了一個場景，模擬宅在家的持修，為此持修拿出公仔、玩具、噴火龍卡牌、電腦、吉他、錄音器材…等，生活中他最酷的寶貝們，他笑言：「這裡的布景是盜版我的房間，但是是比較整齊版的，布置有點”修”的味道。」整整6大箱一台卡車載到拍攝現場，完全就是個搬家的概念。另外，還回到持修拍第一個MV的地方取景，在天橋上的持修很感動也很懷念，他表示演很自我的東西，必須很真誠的去面對一些事情，要呈現出來其實是很困難的。

持修第二張全創作專輯《!!!!》去年底數位上線，本周21日推出實體專輯，首批限量加贈面交卡牌，第一個卡牌屋出沒地點揭曉，1月23日下午1點統一時代百貨台北店一樓，持修將開設專屬卡牌店，只要帶著新專輯內附的面交卡，就有機會跟社長大人面交地表最強卡牌。