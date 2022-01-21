五堅情在〈Be A Liar〉MV中，身穿西裝化身特務。（原音兄弟提供）

五堅情推出新歌〈Be A Liar〉。（原音兄弟提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒與婁峻碩所組成的男團「五堅情」，除了即將在2月19日登上高雄巨蛋舉辦首場萬人演唱會，還將推出首張實體專輯《五堅情同名專輯》，新歌〈Be A Liar〉MV拍攝歷經疫情延宕、調整內容後加倍投資，花了300萬元，是五個人史上投資最多錢的一首歌。

５人在MV中化身為西裝特務，似乎正在執行秘密任務。黃偉晉笑說：「自己是偷房卡的高手」；陳零九在IG上寫下：「悲傷是大於快樂的，快樂是流動的，但悲傷不是，他會刺進你的心裡，當你試著拔掉那根刺，你只會再一次受傷。」「但我們都錯了，我們不需要拔掉那根刺，只要去接受他、擁抱他、認可他，他不會消失，也不需要消失，他會成為你的一部份，接著你只會更強大」「而我們總是忽略那簡單卻又非常有用的方式，快樂是流動的，就跟空氣一樣，深呼吸⋯發自內心的快樂，跟悲傷共處，那才是最大的心靈財富。」婁峻碩也表示：「這首MV我第一次看到導演的初剪版本就看到哭了，完整版發表後，再哭一次。」賴晏駒笑說：「我也哭了 因為是真的花很多錢，哈哈，希望五堅情的MV可以先停一下，不然要破產了！我們要先賺一下錢啦。」

對於專輯，團長邱鋒澤説：「這首是五堅情首張同名專輯的最後一首歌，其實心裡有點不捨，不知道下一支五堅情的MV會是什麼時候。關於這張專輯，我還滿驕傲的，因為在這張專輯裡，每個人各自都有觸碰到不同的曲風，未來我們我們會尋求更多不同的變化，希望大家多多支持。」

而新歌〈Be A Liar〉則要表達明明知道對方在說謊，卻因為太愛對方而寧願否定自己、自欺欺人，而說到這首歌的創作源頭，邱鋒澤表示：「我們是大約1年前寫完這首歌的，歌名是我們5個人一起想的，我們坐在錄音室一起討論這次要寫什麼樣的歌，後來就想到Liar這個主題，身為人在社會中總是會有一些善意的謊言，我覺得這首歌應該大家都會滿有共鳴的。」

「五堅情」首張實體專輯《五堅情同名專輯》20日開放預購，首批精裝版在5分鐘內秒殺，逾千封訊息希望加開預購，原音兄弟緊急宣布開放第二批預購至今(1／21）日下午6時，2月18日正式發行。