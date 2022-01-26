LEE跟周湯豪在〈City of Angels〉MV中飾演銀行搶匪，卻失手遭逮。（環球音樂提供）

LEE跟周湯豪在〈City of Angels〉MV中飾演銀行搶匪。（環球音樂提供）

LEE在〈City of Angels〉MV中飾演銀行搶匪。（環球音樂提供）

環球音樂新人LEE最新單曲〈City of Angels〉MV，由同門「師弟」NICK周湯豪執導、合作演唱，曲風搖滾暗黑，LEE笑稱：「其實我心目中的LA就像蝙蝠俠電影裡面的『高譚市』。」把MV影像交給周湯豪讓LEE非常放心，一句：「隨便你想怎樣就怎樣！」完全不過問劇本、角色，兩人在MV中演出銀行搶匪，逃避追捕、被審問等戲碼，重現好萊塢警匪電影風格，讓LEE過足戲癮，

LEE的新歌〈City of Angels〉還在demo階段時，就獲得周湯豪賞識，周湯豪表示，當初在製作人海大富那邊聽到LEE的demo，簡直就是美式幫派電影的配樂，他心想：「如果這首歌裡面加一段rap會很屌！」於是促成了合作。周湯豪也開玩笑說：「LEE比我早進環球唱片公司，他才是我師兄。」LEE則透露，和周湯豪都曾經在LA讀書、打拚，周湯豪其實是當時的「學長」，如今能一起合作，覺得十分榮幸。

周湯豪不僅合唱，還執導MV，兩人飾演銀行搶匪，卻失手遭逮，除了搶劫、駕車逃逸之外，還有被審問、拍攝經典「犯人照」橋段，讓LEE過足戲癮。LEE說，高中畢業後決心朝音樂之路邁進，因此到洛杉磯進修，一邊上課一邊在錄音室實習，「我從學同學、同事穿衣服、學怎麼點咖啡開始，去融入當地的環境。」他在洛杉磯實習近3年時間，始終感受到身邊的人和自己都忙於逐夢、再加上外地人比本地人多，城市的氛圍相對功利，「一到晚上，治安沒有想像中的好，甚至當街發生挾持案件都不足為奇，很像蝙蝠俠電影中的高譚市。」因此他寫下〈City of Angels〉，也打動了有同樣生命經驗的周湯豪，周湯豪表示：「為了生存下去、為了追逐自己的目標，不得不去做很多事情，MV也是相同的概念。」LEE表示，他原本對影像編輯就非常有興趣，MV拍攝過程中在旁「觀摩」也學習到很多，2022的新年新希望就是「自己的MV自己導」，希望今年在視覺掌握方面可以更精進。