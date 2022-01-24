周湯豪睽違5年推出第四張創作專輯《REAL LIFE》。（環球音樂提供）

周湯豪睽違5年推出第四張創作專輯《REAL LIFE》。（環球音樂提供）

NICKTHEREAL周湯豪睽違5年推出第四張創作專輯《REAL LIFE》，主打歌〈愛上你算我賤〉上線不到10天，稱霸KKBOX數位音樂平台週榜冠軍，YT更在2天內站上百萬點擊，至今大破250萬次，而他親任創意總監、百分百打造的96頁寫真精裝版首批轟動銷售一空，空降博客來即時榜冠軍。周湯豪近期接受「理科太太」、「deerdeer米鹿」專訪，提到因疫被迫停下來思考人生，而誕生了新專輯《REAL LIFE》，這張作品誠實記錄著疫情期間的生活體驗。周湯豪表示身體不愛被人碰，理科太太則用科學觀點，以過來人身份，要他試試泡澡的減壓效果。

周湯豪上「理科太太」節目，彼此彷彿上了一堂心理健康講座，這集訪問登上發燒影片第8名，僅僅3天就破50萬點閱人數。他坦言，過去一直未曾察覺內心壓力和不快樂，「我的個性就是自己去ㄍㄧㄥ住、用作品去證明自己，選擇去把壓力扛下來。」現在的他是在實現上一個10年訂下的目標，在完成自己的期許，「但我前陣子重新去認識自己，才發現我心裡有很多問題、壓力、焦慮，沒有得到釋放。」周湯豪回顧這一年，「心理影響生理，身體指數也出了一些狀況，影響到情緒。」又說：「我工作狂超級能抗壓，但拉得過緊，沒發現身體的反撲！」疫情期間他已hold不住自己，有時會冒手汗或負面的情緒突然上來。

理科太太聽了超級有感，建議大家用嘴角上揚微笑方式紓解，「生理也會影響心理，臉上做出微笑，大腦接收到訊號，心情也會慢慢變好！慢慢用生理帶你的心。」讓周湯豪一聽笑說：「是不是有點恐怖？」感覺這個人已經到一個點了，「還要看著鏡子裡難過的自己笑，根本是Joker了！」理科太太則機會教育，這是有科學驗證的。理科太太呼籲大家要找到自己放鬆的方式，「按摩和泡澡效果都不錯！」周湯豪則表示：「我不愛被人碰，所以我不按摩！」理科太太則推薦他不妨多泡澡，「加鎂鹽一起泡，會被皮膚吸收，可以讓肌肉放鬆。」進而達到釋放心靈的功效，被周湯豪讚：「妳的方法好理性、好科學喔！」周湯豪也提出，「分享自己的感覺，也是一種愛的表現」，呼籲大家能傾吐及傾聽。