天氣越來越冷，大家外出時除了會穿著保暖的衣物，手上也一定會握著冬天必備保暖小物-暖暖包！不過大部分的人為了雙手的保暖，僅將暖暖包用手拿的方式握在手上，但其實要真正的讓全身暖和起來光是用手握是沒用的，因此以下要介紹5個放暖暖包的正確部位，讓大家不只是感受到短暫的溫暖，而是讓寒冬出外的大家全身都保持暖和。

🧣腰部兩側

腰部兩側的位置因為脂肪多、骨頭少，且人體重要器官都包護在腰部兩側之中，暖暖包放在此位置能夠快速傳導熱能至肝臟、腎臟等血液充足的器官，透過血液的流動也能快速溫暖人體各個部位，加快熱能的循環避免手腳冰冷。

頸部保暖也是關鍵。(圖/翻攝自微博)

🧣頸部後下方

頸部是接近心臟大動脈的位置，因此將暖暖包放至頸部後下方也能幫助熱能快速傳至身體各部位，且脖子若是感到寒冷，那麼全身上下也會跟著變冷，因此除了放置暖暖幫在頸部後下方外，大家在冬天可以圍圍巾以及穿著高領來輔助頸部的保暖唷！

🧣肩胛骨中間

從心臟流出的血液會流經背部肩胛骨中間，此時將暖暖包放在此處能快速的將溫暖的血送至全身，不過要小心因為背部的脂肪層和皮膚較薄，建議大家在放置暖暖包時中間要隔一件衣物才能避免被燙傷哦！

🧣大腿後方

女生們容易雙腳冰冷，這時候可以將暖暖包放在大腿後方，大腿是下半身最大的肌肉所在之處，溫暖大腿也能有效且快速的溫暖全身，可以大大的提升禦寒的效果。

🧣肚臍下方

肚臍下方有個特殊的穴位叫「氣海穴」不僅可以促進身體的循環，快速達到人體暖和的效果，女生們在經期來時在此位置做熱敷的動作也能緩解疼痛，快速溫暖身體和緩解手腳冰冷的症狀。

以上5個暖暖包最佳溫暖人體之處大家可以好好筆記一下，寒冬出門要使用暖暖包時記得別再用手搓啦！放在這些部位不僅不佔位置，還能讓人體保持一整天的溫暖唷！