持修第二張全創作專輯《!!!!》去年底率先於數位上線，21日實體專輯正式推出，持修日前拍攝伴讀影片，用其特有的方式，溫柔地陪伴大家渡過各種大小考試的煎熬時刻，暖心之舉被網友們讚爆！昨晚加開一堂伴讀課，這次主題「健康教育」，解鎖身體密碼，真男人的心就是要不怕被看透透！開課內容正是開箱歌迷們最期待、熱騰騰的《!!!!》實體專輯，狂派3D實體藝術，是一張要用耳朵聽、眼睛看、鼻子聞、手觸摸…等各器官去深刻體驗的專輯，這張專輯是100％的持修，從頭髮皮膚骨頭到內臟血管，都是100％持修，買一張《!!!!》實體專輯，就可以把社長大人從裡到外摸透透看光光。

而粉絲們最引頸期盼的第一個卡牌屋出沒時間地點，23日下午1點統一時代百貨台北店一樓，持修將開設專屬卡牌店，只要帶著新專輯內附的面交卡，立刻召喚修!!!!來跟社長大人面交地表最強卡牌！持修日前也在社群上率先曝光兩款超夢幻卡牌，除了有屬性硬漢的持修本人，還有持修一手拉拔長大IG粉絲超過1.3萬人追蹤的「假狗」，持修表示：「終於要面交了！只要帶著專輯裡面的面交卡就可以來參加喔。」