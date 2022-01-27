台語歌后詹雅雯（左）今抱病力挺陳國華新節目《那些年。那些歌》。（陳俊吉攝）

詹雅雯長期使用左半邊施力傷害到筋骨，需要人攙扶。（陳俊吉攝）

陳國華主持年代音樂節目《那些年。那些歌》開錄，首集邀請好友、台語歌后詹雅雯站台，陳國華為了幫詹雅雯補身體，特地燉雞湯帶到現場，霸氣承諾：「不只燉雞湯，以後妳的身體都歸我管！」讓詹雅雯感動說：「因為身體關係，我平常不上節目，但為了陳國華，我就以「聲」相許了。」

54歲的詹雅雯正和帕金森氏症苦戰，容易反胃難以進食，至今已暴瘦11公斤，體重僅剩40公斤，加上身體長期使用左半邊施力傷害到筋骨，右手、右腳也因此萎縮，講話唱歌都變得吃力：「因為右手沒力，唱歌時會覺得麥克風很重，且只要進食噁心感就來了，肚子會脹痛到在床上翻滾。」

她已打了第3劑疫苗，透露施打後有很大的副作用，身體出現畏寒等症狀，吹暖氣也沒用：「不舒服的狀況維持1個禮拜，但為了上節目，在家還是包著棉被練歌。」那現在是誰照顧？她說是一位長期陪她做公益的志工粉絲，會幫她料理三餐跟叮嚀她吃藥。

詹雅雯也希望用歌聲，和面對病情的正向態度，鼓勵所有觀眾不畏疫情，勇敢面對。陳國華對詹雅雯的病情相當不捨：「她默默做了那麼多公益，自己卻受病痛折磨，現在她願意出來唱歌，我很感動，帶給大家很多希望！」《那些年。那些歌》將於2月26日起，晚8時在年代MUCH38台播出。