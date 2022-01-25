新竹縣傳出確診者足跡，桃園市確診個案18514曾經在21日前往尖石鄉泰崗部落拜訪友人，23日下午3點至晚上8點，前往竹北市的幸子卡拉OK唱歌、跳舞、吃飯長達5小時。

新竹縣衛生局表示，接獲通知後立即派員到場消毒，該店家也立即停業2周，並匡列39人接觸者居家隔離，自主健康管理、自主健康監測各1人，並安排採檢中。

據了解，當天在場唱歌者，多帶自己的麥克風前往，但因期間有吃飯，慎重起見，仍請業者停業2周，並匡列接觸者、人員全採檢。