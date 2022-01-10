2018年台中市議員第二選區選舉期間，蔡金華為求其所支持之候選人尤碧玲可以順利當選，以每票500元向11位選民買票，台中高分院更一審考量蔡男坦承犯行，依違反《選舉罷免法》之交付賄賂罪判刑3年6月，褫奪公權6年，上訴後，最高法院駁回定讞。

尤碧鈴因被控透過樁腳買票，台中高分院判她當選無效確定，去年初她已離開市議會。

判決指出，2018年9月14日上午7點多，蔡姓樁腳以每票500元代價，分別向選區內的台中市呂姓住戶、蔡姓住戶及劉姓住戶等11名選舉權人，以預備行求、交付賄賂，約定對方在11月24日選舉投票日，投票支持尤碧鈴進行賄選。

檢察官獲報後，在11月16日指揮警調持法院核發的搜索票前往蔡金華的處所執行搜索，被買票的選民也坦承犯行、繳回犯罪所得。

台中高分院更一審考量蔡預備行求或交付賄賂對象之人數不多、賄賂金額非鉅、手段平和的犯罪情節，及坦承犯行，略顯悔意的犯後態度，判處3年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。