外傳新北市副發言人蔡畹鎣將投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員選舉，國民黨智庫副執行長黃心華同樣有意角逐，黃今（15日）在臉書質疑，「侯家軍」恐淪為「侯衛兵」，不符合民主政治的基本原則，懇請市府，能夠三思。蔡畹鎣則回應，好好做事、為人民做事，不用畫地自限、公平競爭。

黃心華在臉書中表示，針對有所謂的「侯家軍」正規畫角逐大新店選區的黨內提名，既然是黨內初選，就應該審視候選人過去對於黨務發展的實質貢獻、同時也要看看每一位參與初選者，過去是否有為黨站到第一線辯護、是否有在媒體上為黨發聲，這樣才能凸顯黨內初選的真實意義。

此外，之所以要選出市議員，就是為了要監督市政，如果任由行政機關自己推派代表參選民代，將來恐怕無法好好監督市政，也恐不符合民主政治的基本原則。對照總統蔡英文破壞民主、濫權自大的現況，侯市府肩負眾望，也懇請侯市府在行政與監督的分際上，宜再三思。

黃心華說，侯家軍每一位都是很優秀的人才，男的帥女的漂亮，且很幸運能夠有機會被選中栽培。侯家軍們大可以趁侯市長任內，在行政體系裡面好歷練，其他外人，都沒有這麼幸運可以擁有這種機會，未來成為國家不可或缺的棟梁。

黃心華也提及，侯家軍的前途無量，如果受到市府的推派、甚或未來私下動用市府行政體系的力量和資源溢注，去角逐黨內初選，那麼將來要怎麼監督市府施政？這其實逾越了行政和監督的分野、違背了民主政治的基本原則，如果這些難得的人才，最後僅僅淪為「侯衛兵」，不僅不能發揮議員的職責，也至為可惜。

蔡畹鎣則表示，新北正在改變，需要更多年輕人投入，帶來不同的思維，不用畫地自限，目前還在市府團隊中，好好做事、替人民做事，大家公平競爭，讓新北變得更好。