44歲楊男缺錢買酒竟打起遊民主意，2021年11月攜帶摺疊刀到大甲路順天路附近搶走躺臥在地遊民錢包，離開後發現錢包內沒錢，竟折返再次洗劫，遊民出手反抗，楊男即亮刀恐嚇：「不給錢，就刺下去」，逼他交出僅有2枚10元硬幣，楊男搶得20元後離去。台中地檢依涉犯7年徒刑以上的強盜罪將他起訴。

起訴書指出，住中市南屯區的楊男無固定工作，2021年11月30日攜帶1把折疊刀到大甲區順天路附近的人行道，徒手搶走躺臥在地的陳姓遊民錢包，陳起身討回，楊男置之不理轉身離去，但檢視錢包發現沒錢立即折返現場，蹲下對坐在陳對面，動手搜刮財物。

楊男見陳以手推拒反抗，怒而亮刀，以手扯住他的衣領，喝斥：「如果你不給我錢，我就要刺下去」等語，陳只好交出身上僅有的2枚10元硬幣，楊男搶得20元後，收起摺疊刀離去。

警方獲報循線在當天在附近查獲楊男，查扣贓款20元及摺疊刀。楊男坦承犯行，台中地檢署以他持摺疊刀逼迫交出錢物，致被害人不能抗拒而交出20元，依加重強盜罪將他起訴。

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