宜蘭籍漁船「明豐漁1號」涉嫌走私1.5公噸Ｋ他命毒品。（陳可文攝）

宜蘭籍漁船「明豐漁1號」11日晚間在澎湖北海海域涉嫌走私1.5公噸Ｋ他命毒品企圖闖關入境，海巡署宜蘭、彰化、高雄、澎湖查緝隊聯合查獲，這是澎湖歷年來海上運毒最高紀錄。

調查了解，海巡署宜蘭查緝隊上個月掌握可靠線報，鎖定宜蘭籍漁船「明豐漁1號」企圖海上走私毒品，經報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

兩天前得悉「明豐漁1號」漁船10日從越南出海，宜蘭查緝隊協請彰化查緝隊出動台中海巡隊巡防艇出海跟監，赫然在澎湖北海30多浬處接近海峽中線海域發現「明號」漁船行蹤，於是就近押解回澎湖海巡隊部偵辦。

12日上午海巡署宜蘭、彰化、高雄及澎湖4縣市查緝隊聯合登船查察，果然在船艙甲板夾層中起獲約1.5公噸的Ｋ他命毒品，數量之多令現場查緝人員咋舌。

「明豐漁1號」漁船上3名船員，其中2人是澎湖籍，海巡署依現行防疫規定，隨即安排前往三總澎湖分院PCR採檢，結果都是陰性。

海巡署指出，這是歷年來澎湖海上走私運毒數量最多紀錄，辦案過程海巡署各單位三緘其口，尤其對外嚴密封鎖消息深怕走漏風聲。

12日上午初步偵訊後，宜蘭查緝隊立即將涉案3名船員及「明豐漁1號」漁船一併押返宜蘭蘇澳港偵辦。

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