台南市政府交通局18日晚間在南區大恩里活動中心，舉辦台南捷運紅線可行性研究案規畫內容第1場民眾說明會，吸引不少沿線居民及關心捷運的市民參加或線上收看。交通局表示，地方的意見與建議，將納入可行性研究修正內容，讓捷運更能符合在地需求與期待。

市議員林美燕及多位民眾認為，台南市道路較為狹窄，不像台北、台中、高雄，如果沒好好規畫，不僅將與市民爭搶道路，也會影響視線、帶來噪音，甚至影響隱私；市議員盧崑福也反映可能帶來噪音問題，並強調會好好監督規畫。

有民眾指出，大同路就在機場旁，長期以來居民飽受飛機噪音，現在捷運又要高架，只能說既期待又怕傷害；也有民眾建議，乾脆地下化。

交通局副局長熊萬銀表示，紅線服務範圍從中華東路與大同路口的大林站，往北可銜接第一期藍線，往南則沿台1線延伸至高雄大湖，串連北高雄至台南的生活圈，沿線經南台南副都心、台南航空站、奇美博物館、嘉藥大學城、大湖生活圈等發展聚落，再透過高雄捷運紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，期能與高雄一同推動AIoT（智慧物聯網）產業聚落。

熊萬銀還強調，民眾的意見都會要求專業規畫團隊納入可行性研究報告中確實檢討，讓規畫更完善也貼近地方需求；各場次說明會也都會作成會議紀錄，重要議題更會回復，並公開於交通局及捷運工程處相關官方網站。未來可行性研究報告經中央審議核定後，也會於網站開放瀏覽，並接續辦理綜合規畫作業。

交通局指出，後續還有2場說明會，分別為2月18日仁德區及2月24日高雄市湖內區，若無法現場參加，可以透過網路直播（YouTube平台，台南市政府交通局新聞頻道，網址https：／／ppt.cc／feZhxx）觀看，說明會相關資訊也可至相關官方網站及社群平台查詢（捷運工程處http：／／traffic.tainan.gov.tw／rto、捷運資訊公開平台http：／／www.rapid-transit.org、臉書「運轉台南好交通」）。