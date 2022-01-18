新光三越台北站前店新春限定虎年福袋，將於明（19日）早上10:00線上限量發售，於新光三越

App扣50點，並使用skm pay支付1000元即可預購，福袋與人氣插畫家不二馬跨界合作，挑戰全台最可愛福袋包裝，內容物特別規劃眾多高價大獎，中獎率超高，每袋必有價值破千的歌林萬用調理鍋，或煮烤兩用鍋，保證帶回價值3000元以上好禮。

買新光三越站前福袋，可抽最新來台JR東日本大飯店3萬4500元住宿券。（新光三越提供）

大獎部分，搭上露營風潮，祭出露營車1泊2食套裝、頂級環半島行程、最新來台JR東日本大飯店住宿券、近10萬元OSIM V手天王按摩椅、高規格破10萬元以上的五星級床組，力拼打造基本品天花板。2月1日大年初一即可來店領取，帶給民眾滿滿福氣迎好年。

新光三越大年初一新春福袋，全台限量推出超過5000袋，繼18日的台北信義新天地開搶結束後，1月19日起由台北南西店、台北站前店，和台北天母店接力登場；1月20日為桃園站前店、桃園大有店、台中中港店，和嘉義垂楊店；1月21日為台南中山店、台南新天地、高雄三多店和高雄左營店登場。於新光三越App扣50點，並使用skm pay支付1000元即可預購。