空軍一架F-16V、編號6650戰機，11日在進行對地攻擊訓練時，在嘉義東石水溪靶場進行模擬對地炸射訓練時墜海，12日晚間在墜機地點發現大量殘骸時，飛官陳奕上尉目前仍下落不明。針對曾有民眾目擊戰機疑似機腹朝上，駕駛艙朝下，隨後光點消失，前空軍飛官饒自強表示，飛官在做空戰動作的時候，面對非常大的G力，如果換氣的次數跟不上，可能就會導致高G力昏迷。

饒自強12日在《關鍵時刻》節目中表示，其實他也納悶，當飛官在做大角度俯衝投射的動作時，G力並不大，G力可能是2個G到4個G而已。通常戰鬥機飛行員在空中飛行時，也隨時都要忍，比如做轉彎時要抗G力。

饒自強接著表示，通常飛官在做很多空戰動作時，需承受非常大的G力，萬一沒有做好，換氣次數跟不上腳步，就完蛋了，可能身體會受不了。所以在初期的準備工作，換氣跟節奏一定要很正常；如果自己沒有調整好，而在硬飛的過程中，就會上氣不接下氣，可能就會昏眩，也就是高G力昏迷。

饒自強指出，當然我們早期的飛機，比如20年前的F-16，它有一個自動防撞的警告系統(Warning System)。當你遇到這個狀況，或高G昏迷的時候，警告系統會給你一個螢幕顯示，在你的抬頭顯示器畫個大叉叉，跟你講Pull On；但如果當時已經昏迷了，也沒辦法Pull On，飛機就會順勢栽下去。