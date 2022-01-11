空軍一架F-16V戰機、編號6650，今（11）日在進行對地攻擊訓練時，在嘉義東石外海失聯，戰機上的陳奕上尉目前下落不明，軍方正在全力搜救當中。這起意外同時也是F-16V成軍後，首度訓練失事。

此外，有民眾目擊指出，當時疑似就看著一架戰機，疑似機腹朝上，駕駛艙朝下，隨後光點消失，就傳出失事消息，當下完全被驚嚇，只覺得很可怕，「真的出事了」，難以想像當下受到的衝擊有多大。