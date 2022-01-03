雞蛋價格飆漲至2年來新高點，許多自有品牌、洗選蛋價格也跟著看俏，由於進口飼料漲勢仍未見停歇，蛋農預期年前批發、零售價還會再漲一波。（謝瓊雲攝）

年後民生物價連翻漲，不只小吃店，連早餐店加蛋也要多15元，漲幅高達5成以上，不少民眾哀號荷包爆瘦；中華民國養雞協會指出，主因在於半年來玉米飼料飆漲、天冷母雞不下蛋，導致蛋價創下近2年新高點。

養雞協會蛋農組長黃榮珍指出，半年前進口蛋雞時青黃不接，導致秋冬在養蛋雞數量下滑，加上半年來進口飼料4度漲價，光玉米就從每公斤10元漲到15.6元，雞蛋飼養成本漲幅超過5成，飼料廠更預告後續還將再漲9角；近日氣候溫差大，蛋雞管理不易，產蛋量銳減近1成且不穩定，導致蛋價在盤商預期心理下連番飆漲。他強調，產地公告價會依農委會要求維持平穩、年前不會再漲。

蛋農感嘆，2年來雞蛋供應受疫情影響大亂，因為需求不強，盤裝、散裝箱蛋的產地價格持續低迷，每台斤不到30元，幾乎無法反映成本，去年下半年以來，蛋雞購買成本、飼料成本都一路飆漲，產地價格漲價只是回歸市場機制。

蛋農也指，進口飼料全部在海上塞櫃，飼料廠一路喊漲已讓大家吃不消；目前產地每台斤的收購價格34.5元根本不能完全反映飼養成本，擁自有品牌、銷售通路的蛋農，每盒蛋一台斤裝，單價早就在60元甚至至80元以上；許多蛋農為了減少虧損，乾脆減少飼養量，甚至準備在農曆年前讓蛋雞強迫換羽，避免養愈多賠愈多，因此散裝雞蛋產地供應量可能會再限縮，蛋價恐怕要到年中才能回穩。

早餐店業者無奈指出，去年上半年一籃雞蛋20斤也才500多元、去年底已經逼近700元，不光是雞蛋、各項原物料都連番漲價，實在是不得已，苦撐到元旦之後才決定漲價。

彰化縣農業處長邱奕志表示，疫情期間雞蛋產地價格疲軟，每台斤20多元，蛋農已沒利潤，如今進口黃豆、小麥、玉米價格不斷飆漲，玉米更翻漲一倍，批發蛋價回歸盤商市場機制，漲價難以避免，建議中央適度釋出公糧、搗碎米給畜牧場、雞農，補貼飼養成本，減少蛋農虧損。