針對飼料玉米價格飆漲，農委會4日指出，已啟動多項因應措施，惟呼籲自行配製飼料使用的農民，多多參與共同採購，以平攤飼料原料的購置成本。

農委會表示，為穩定國內飼料之供應，歷來均有標售搗碎糙米，供國內飼料業者使用，現針對自配飼料使用的農民，已規劃再釋出搗碎糙米2萬公噸，第1批6千公噸將在2022年1月底前提供完畢，同時，也已協調台糖等業者在這段期間，分批釋出其庫存玉米共5千公噸。

此外，農委會指出，為兼顧飼料品質及進口程序之順暢性，已週知各相關業者，自2021年12月10日起至2022年2月底止，簡化自印度輸入玉米的查驗程序。至於原提供共同採購5千萬元免息融資的措施，仍將持續辦理，籲請有需求的農民，善加利用。

農委會說明，受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，又農曆春節前飼料需求量增加，致國內玉米現貨價格上漲。

農委會進一步指出，2021年飼料玉米進口量與近5年平均每年405萬公噸相近，且國內畜禽動物飼養數量變動不大，玉米使用量相對並未增加，惟國內玉米現貨價格受到國際新冠肺炎疫情、航運受阻等因素影響而上漲，加上農曆春節向來為國產豬肉供應旺季，豬隻在養頭數較多，造成飼料玉米短期內的需求量增加，部分業者因未參與共同採購，又自行進口的數量不如預期，須至國內現貨市場採購，導致取得成本增加。