員警到轄內易飲酒處所宣導酒後不駕車觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

現正值歲末年終、元旦連續假期、尾牙等活動之際，警方表示，民眾常會飲酒助興，部分人卻心存僥倖，酒後駕駛車輛，嚴重危害道路安全。北市警內湖分局為強化防制酒駕，除針對易發生酒駕時段、路段，提高攔檢稽查強度與密度，並走入轄內易飲酒店家發送小卡片，裡頭寫道「喝酒千萬別開車，酒駕經常害死人，叫車回家很容易，家人等你平安歸」等字樣，頗具警示意味，更提供預約計程車及代駕服務管道，提供給有搭乘需求的民眾。

此外，部分駕駛人於深夜、假日期間，於環山路、民權東路六段、南京東路六段、星雲街等地區，高速行駛改裝車輛，除涉及超速行駛危害交通安全，並產生噪音影響住居安寧。內湖分局除不定時執行移動式測速照相，並配合環保局環保稽查大隊及監理機關執行「高噪音車輛攔檢勤務」，還給民眾安全、寧靜的夜晚。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障