高雄市美濃區中興路一段1棟民宅8日上午發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市美濃區中興路一段1棟民宅於8日上午9時許發生火警，消防局獲報後立即出動9車15人前往搶救；到達時，於1樓燃燒神明廳，消防人員立即部署水線搶救，火勢於30分鐘內撲滅，所幸無人受傷。

消防人員於搶救行動告一段落後，立即於周邊進行災後防火宣導，並協助住戶安裝住宅用火災警報器。

高雄市政府消防局呼籲，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低民眾的生命財產損失。