高雄美濃民宅竄煙「火燒神明廳」 半小時撲滅幸無人受傷 11:012022/01/08 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市美濃區中興路一段1棟民宅8日上午發生火警，幸無人受傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市美濃區中興路一段1棟民宅8日上午發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市美濃區中興路一段1棟民宅於8日上午9時許發生火警，消防局獲報後立即出動9車15人前往搶救；到達時，於1樓燃燒神明廳，消防人員立即部署水線搶救，火勢於30分鐘內撲滅，所幸無人受傷。 消防人員於搶救行動告一段落後，立即於周邊進行災後防火宣導，並協助住戶安裝住宅用火災警報器。 高雄市政府消防局呼籲，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低民眾的生命財產損失。 彰化民宅惡火1家4口受困 7歲童成焦屍2童燒傷 7旬男山友疑跌落200公尺深山谷 失聯一天警消今平安尋獲 #火警 #美濃 #火災 #神明廳 #消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矗立逾一甲子枝葉漸枯死 屏東潮州2平地黑松「插管投藥」搶救 19:312021/12/28 寶島 曳引車高速對撞 駕駛雙亡 04:102022/01/01 社會新聞 彰化惡火1死3傷 6歲童成焦屍 04:102022/01/08 社會新聞 台中神岡移工宿舍大火 鐵皮屋陷火海燒死1男 10:472021/12/31 社會 消防生力軍報到 台南新購12輛消防車 17:022021/12/28 社會 台南廂型車攔腰撞大貨車 男爬出女受困 2人昏迷送醫 08:572022/01/04 社會 彰縣推萬人CPR＋AED認證 企業家白璨榮主動捐500萬元急救模型 20:462022/01/04 寶島 彰化芬園塑膠工廠大火 濃煙竄天廠房全面燃燒 15:132021/12/27 社會 苗栗公寓大火26歲男三度灼傷 寵物狗、浣熊命喪火窟 16:072022/01/03 社會 汐止嚴重車禍！女穿越馬路「遭娃娃車撞飛」 昏迷送醫搶救 09:522021/12/27 社會 喬友大火消防員陳志帆殞命 家屬捐逾百萬器材讓愛不止息 12:202021/12/30 社會 社會熱門新聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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