嘉義市2棟木造平房失火 火勢猛烈濃煙沖天警消搶救 13:142022/01/12 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市2棟木造平房失火，火勢猛烈，消防人員搶救中。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市消防局今天中午12時51分許獲報，北港路靠近保福、保正街口的民宅火警，已派遣德安、文化及東區分隊人車到場搶救中，現場有2棟木造加蓋鐵皮的平房燃燒，火勢猛烈，濃煙不斷，後湖及湖內分隊也趕往搶救，目前尚未傳出有人員受困。 觸電引爆森林大火 肇事獼猴落跑 彰化田尾塑膠工廠大火 超濃黑煙竄天影像曝 警消搶救中 #棟木造 #火勢 #分隊 #平房 #猛烈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社子島暗夜大火 木材工廠百坪廠房付之一炬 05:432022/01/08 社會 南投草屯木材廠竄火苗 警消灌救控制火勢幸未釀傷亡 21:512022/01/09 社會 開放山林 嘉縣山難通報增8成 04:102022/01/11 地方新聞 「大台艦」突起火官兵急撲滅 海軍回應了 18:362022/01/10 政治 屏東去年除1萬9733隻綠鬣蜥 全國最多 04:102022/01/10 地方新聞 台南永康新興街連棟民宅傳火警 12:092022/01/10 社會 淡水公寓突竄大火8旬夫妻命危送醫 夫不治妻子急救中 11:362022/01/08 社會 桃園新屋鐵皮倉庫大火 警消搶救無人傷亡 14:072022/01/11 社會 台南安定消防分隊宣導防災 藉闖關活動加深印象 16:132022/01/04 寶島 北市大安區輪胎行晚間失火 消防急到場灌救 23:062022/01/07 社會 桃園中壢環保回收場大火 從凌晨燒到白天無人傷亡 08:502022/01/03 社會 社會熱門新聞 By2閨蜜質疑李靚蕾特權直通警方 所長親曝諮詢真相 - 社會 前立委龐建國墜相驗出爐 士檢：高處墜落多重性外傷 - 社會 - 中央社 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 李靚蕾控王力宏帶3男闖豪宅 電話直通分局這位警官 - 社會 人妻半夜氣喘遭婆家狠拒送醫 丈夫「打給娘家」她不忍了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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