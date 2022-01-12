嘉義市消防局今天中午12時51分許獲報，北港路靠近保福、保正街口的民宅火警，已派遣德安、文化及東區分隊人車到場搶救中，現場有2棟木造加蓋鐵皮的平房燃燒，火勢猛烈，濃煙不斷，後湖及湖內分隊也趕往搶救，目前尚未傳出有人員受困。