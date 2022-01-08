暗夜大火 社子島木材工廠付之一炬 05:432022/01/08 中時 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市延平北路八段一間木材工廠8日深夜發生火警。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消趕抵現場時，木材廠已全面燃燒，消防人員立即布下多道水線制止火勢延燒。（杜宜諳攝） 台北市延平北路八段（社子島）一間木材工廠8日深夜發生火警，台北市消防局獲報立即派員趕往搶救，所幸經搜索後並未有人員傷亡。 現場由於堆放大量木料，造成火勢迅速蔓延，一度造成對街起火，警消趕抵現場時，木材廠已全面燃燒，消防人員立即布下多道水線制止火勢延燒，但由於木材廠區廣闊並堆放大量木料，造成火勢一時無法撲滅，所幸廠區內無人居住，並經搜索後確認無人傷亡。而詳細燃燒面積及起火原因仍待後續釐清。 觸電引爆森林大火 肇事獼猴落跑 桃園平鎮貨櫃屋工寮起火 屋主及妻女緊急逃出 #木材工廠 #火勢 #堆放 #所幸 #木料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬 00:062021/12/19 社會 苗栗後龍南港山林大火 延燒6小時即時防堵火勢蔓延民宅 07:482021/12/18 社會 埔里鎮蜈蚣崙森林竄火舌 台灣獼猴釀禍昏迷「回魂」秒逃逸 19:382022/01/03 社會 遭前男友逼「做牛做馬」 悲情女買兇2度縱火「恐怖搜尋」露陷 11:442021/12/20 社會 癮君子注意！菸蒂未熄滅就丟 20分鐘恐燒破垃圾桶 17:422021/12/30 生活 桃園龍潭養雞場大火 現場疑存放800公斤瓦斯存量 22:032021/12/14 社會 《光電股》竹南廠遭祝融 聯合再生：投保雙險、財務影響不大 17:392021/12/20 財經 千鈞一髮！休旅車開到一半引擎突冒煙 駕駛下車查看「瞬間起火」 15:302021/12/28 社會 桃園中壢環保回收場大火 從凌晨燒到白天無人傷亡 08:502022/01/03 社會 煮菜引火警 永和大樓竄濃煙1老翁送醫 12:592021/12/28 社會 滷味店氣爆 2勇警路過衝火場救人 04:102022/01/03 社會新聞 社會熱門新聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 衰炸！ OL目睹已婚主管擁吻「她」 隔天竟收「恐怖大禮」 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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