警消趕抵現場時，木材廠已全面燃燒，消防人員立即布下多道水線制止火勢延燒。（杜宜諳攝）

台北市延平北路八段（社子島）一間木材工廠8日深夜發生火警，台北市消防局獲報立即派員趕往搶救，所幸經搜索後並未有人員傷亡。

現場由於堆放大量木料，造成火勢迅速蔓延，一度造成對街起火，警消趕抵現場時，木材廠已全面燃燒，消防人員立即布下多道水線制止火勢延燒，但由於木材廠區廣闊並堆放大量木料，造成火勢一時無法撲滅，所幸廠區內無人居住，並經搜索後確認無人傷亡。而詳細燃燒面積及起火原因仍待後續釐清。