車開到一半冒煙起火 駕駛下車查看逃過一劫

桃園市八德區27日凌晨有名男子駕車行經長興路，不料引擎突然冒煙，就在男子下車查看之際，車頭起火燃燒，男子趕緊報案求援，消防隊也立即趕抵現場將火勢撲滅，詳細起火原因仍待調查中。

八德警分局表示，27日早上7點多，趙姓男子駕駛小客車由長興路往中壢方向行駛，行駛途中車體前方因不明原因冒煙起火，趙男立即將車輛停靠路邊並報案，沒多久整輛轎車車頭陷入火海。

消防隊獲報後趕抵現場將火勢撲滅，所幸趙男及時下車，無人員受困傷亡，不過詳細起火原因仍有待釐清。