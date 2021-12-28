桃園市八德區27日凌晨有名男子駕車行經長興路，不料引擎突然冒煙，就在男子下車查看之際，車頭起火燃燒，男子趕緊報案求援，消防隊也立即趕抵現場將火勢撲滅，詳細起火原因仍待調查中。
八德警分局表示，27日早上7點多，趙姓男子駕駛小客車由長興路往中壢方向行駛，行駛途中車體前方因不明原因冒煙起火，趙男立即將車輛停靠路邊並報案，沒多久整輛轎車車頭陷入火海。
消防隊獲報後趕抵現場將火勢撲滅，所幸趙男及時下車，無人員受困傷亡，不過詳細起火原因仍有待釐清。
桃園市八德區27日凌晨有名男子駕車行經長興路，不料引擎突然冒煙，就在男子下車查看之際，車頭起火燃燒，男子趕緊報案求援，消防隊也立即趕抵現場將火勢撲滅，詳細起火原因仍待調查中。
八德警分局表示，27日早上7點多，趙姓男子駕駛小客車由長興路往中壢方向行駛，行駛途中車體前方因不明原因冒煙起火，趙男立即將車輛停靠路邊並報案，沒多久整輛轎車車頭陷入火海。
消防隊獲報後趕抵現場將火勢撲滅，所幸趙男及時下車，無人員受困傷亡，不過詳細起火原因仍有待釐清。
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