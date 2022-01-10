彰化田尾塑膠工廠大火 超濃黑煙竄天影像曝 警消搶救中 15:132022/01/10 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化田尾鄉一家緊鄰中山高速公路旁的塑膠工廠下午傳出大火，濃濃黑煙嚇壞國道駕駛。（摘自彰化踢爆網路／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化田尾塑膠工廠火警 超濃黑煙直竄天際 彰化田尾塑膠工廠火警 超濃黑煙直竄天際 訂閱影音： 中時新聞網 彰化田尾鄉一家緊鄰中山高速公路旁的塑膠工廠下午傳出大火，濃濃黑煙嚇壞國道駕駛。（摘自彰化踢爆網路／謝瓊雲彰化傳真） 彰化田尾鄉一家緊鄰中山高速公路旁的塑膠工廠下午傳出大火，濃濃黑煙嚇壞國道駕駛。（摘自彰化踢爆網路／謝瓊雲彰化傳真） 彰化田尾塑膠工廠火警 超濃黑煙直竄天際。（翻攝自彰化踢爆網） 彰化田尾石化工廠大火 黑煙竄天影像曝光 警消急搶救中 彰化縣田尾鄉一處塑膠工廠10日下午2點多驚傳火警，由於廠內全部都是易燃的塑膠石化原料、成品及半成品，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局獲報後出動6個消防分隊人車到場，正全力灌救中，所幸無人受困、傷亡。 彰化縣消防局指出，今天下午2時7分獲報，指田尾鄉中庄巷內一處塑膠工廠發生火警，包括廠房、倉庫均遭受波及，共出動二林、北斗、永靖、西區、員林、埤頭等分隊前往救援，廠區陷入全面燃燒，所幸無人受困傷亡，目前正在全力灌救中，火警原因仍要調查釐清。 妻淪全國ETC最大欠費戶 夫砸爛車要她繳無效 透天厝被拍賣了 台南永康新興街連棟民宅傳火警 #塑膠工廠 #火警 #彰化 #灌救 #田尾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 絢爛奪目 2022彰化月影燈季 九大燈區處處有亮點 10:242022/01/07 生活 淡水民宅火警 8旬老夫妻倒於臥室送醫後雙亡 19:112022/01/08 社會 彰化人注意！9日這處要「送肉粽」 路線曝光生人迴避 17:122022/01/08 社會 南投草屯木材廠竄火苗 警消灌救控制火勢幸未釀傷亡 21:512022/01/09 社會 春遊抽大獎 彰化7鄉鎮市花田處處綻放 04:102022/01/07 地方新聞 彰化民宅惡火1家4口受困 7歲童成焦屍2童燒傷 10:422022/01/07 社會 不斷傳爆炸聲！屏東九如洗車行火警濃煙狂竄 1人嚴重燒燙傷 13:382022/01/08 社會 高雄美濃民宅竄煙「火燒神明廳」 半小時撲滅幸無人受傷 11:012022/01/08 社會 賞花之旅「泡湯」！停車誤踩油門 她連人帶車掉落景觀池 16:242022/01/09 社會 北市大安區輪胎行晚間失火 消防急到場灌救 23:062022/01/07 社會 彰化25公頃花海 8日登場花樂me 04:102022/01/06 地方新聞 社會熱門新聞 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 孕妻酒後半裸陳屍新店摩鐵已相驗 貧窮夫妻悽慘身世曝光 - 社會 彰化田尾塑膠工廠大火 超濃黑煙竄天影像曝 警消搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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