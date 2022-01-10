彰化田尾塑膠工廠火警 超濃黑煙直竄天際

彰化田尾塑膠工廠火警 超濃黑煙直竄天際

彰化田尾鄉一家緊鄰中山高速公路旁的塑膠工廠下午傳出大火，濃濃黑煙嚇壞國道駕駛。（摘自彰化踢爆網路／謝瓊雲彰化傳真）

彰化田尾鄉一家緊鄰中山高速公路旁的塑膠工廠下午傳出大火，濃濃黑煙嚇壞國道駕駛。（摘自彰化踢爆網路／謝瓊雲彰化傳真）

彰化田尾塑膠工廠火警 超濃黑煙直竄天際。（翻攝自彰化踢爆網）

彰化田尾石化工廠大火 黑煙竄天影像曝光 警消急搶救中

彰化縣田尾鄉一處塑膠工廠10日下午2點多驚傳火警，由於廠內全部都是易燃的塑膠石化原料、成品及半成品，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局獲報後出動6個消防分隊人車到場，正全力灌救中，所幸無人受困、傷亡。

彰化縣消防局指出，今天下午2時7分獲報，指田尾鄉中庄巷內一處塑膠工廠發生火警，包括廠房、倉庫均遭受波及，共出動二林、北斗、永靖、西區、員林、埤頭等分隊前往救援，廠區陷入全面燃燒，所幸無人受困傷亡，目前正在全力灌救中，火警原因仍要調查釐清。