板橋公寓5樓火警 所幸屋內空無一人。

新北市板橋區懷德街某公寓5樓今（15日）下午6時許傳出火警，警消獲報前往救援，耗時約半小時將火勢撲滅，所幸屋內空無一人，燃燒面積約10坪，詳細起火原因待進一步釐清。