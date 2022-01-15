板橋公寓5樓火警 所幸屋內無人 火勢半小時撲滅 19:442022/01/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區懷德街某公寓5樓今（15日）下午6時許傳出火警，警消獲報前往救援，耗時約半小時將火勢撲滅。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋公寓5樓火警 所幸屋內空無一人。 訂閱影音： 中時新聞網 新北市板橋區懷德街某公寓5樓今（15日）下午6時許傳出火警，警消獲報前往救援，耗時約半小時將火勢撲滅，所幸屋內空無一人，燃燒面積約10坪，詳細起火原因待進一步釐清。 新莊哈客館開幕 年中再增板橋館 愛心鄰長送餐獨居翁竟失聯 中市警即刻救援 #屋內 #空無一人 #所幸 #板橋 #民宅火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水民宅火警 8旬老夫妻倒於臥室送醫後雙亡 19:112022/01/08 社會 彰化民宅惡火1家4口受困 7歲童成焦屍2童燒傷 10:422022/01/07 社會 板橋浮洲高鐵橋下荒地 變身綠廊 04:102022/01/12 地方新聞 新北哈客館4年4館政策達標 今年預計再增板橋館 14:032022/01/13 生活 淡水老舊社區3天2火警3長者亡 事發地僅相隔300公尺 20:442022/01/10 社會 提升板橋救護效能 新北市民捐贈救護車、自動心肺復甦機及住警器 11:532022/01/13 寶島 通緝犯拒檢衝撞 警轟6槍逮人 04:102022/01/04 社會新聞 闖空門搜刮財物 瑞芳警逮慣竊 11:382022/01/09 社會 板橋浮洲都市計畫變更 納入2處社宅 12:152022/01/14 寶島 視訊直播愛的樂章 植物人沉浸音樂饗宴 19:562022/01/11 寶島 兩隻恐龍辦結婚登記 新人展創意搭恐龍禮車登記 15:292022/01/05 生活 社會熱門新聞 海軍少校赴美受訓「購物未結帳」遭汰除 艦隊長怒：破壞軍事外交 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 正面照曝光！ 高顏值警花警帥扮歹徒 引起大批婆媽暴動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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