陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡。（翻攝畫面）

陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡。（翻攝畫面）

40歲陳姓男子與2名友人分別駕駛3輛汽車，今（15日）清晨1時許前往新北市坪林區台九線夜跑，行經台9線42.9公里處時，陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。