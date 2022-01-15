台9線夜跑4車連環撞 車頭扭曲變形 所幸無人傷亡 22:322022/01/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡。（翻攝畫面） 陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡。（翻攝畫面） 40歲陳姓男子與2名友人分別駕駛3輛汽車，今（15日）清晨1時許前往新北市坪林區台九線夜跑，行經台9線42.9公里處時，陳男的車輛先與對向44歲盧姓男子駕駛的汽車對撞，又波及到2名友人的車輛，所幸僅車頭嚴重扭曲變形，未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。 小貨車為閃砂石車自撞車頭凹陷 駕駛昏迷送醫急救 營業人租車 五情況不能抵稅 #台9線 #夜跑 #2名 #駕駛 #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有錢美甲拒繳11萬元交通罰鍰 彰化執行分署「天眼」追車抓包 11:022022/01/14 社會 又見酒駕上路！台灣大道凌晨3車連環撞 5人傷送醫 10:012022/01/14 社會 尾牙期間飲宴機會增 新北警今晚全力防制酒後駕車 20:522022/01/15 社會 所有車往兩側靠 員警台64線喊話開道 助救護車脫困車陣 20:372022/01/15 社會 限貨車停車時段 看新牌面秒懂 04:102022/01/14 地方新聞 四類危險駕駛 2023強制險加費 04:102022/01/14 投資理財 ETC欠費第一名 遊覽車業者積欠109萬 車輛被查扣後才願分期繳清 12:592022/01/14 社會 男子疲勞駕駛撞飛路停轎車 「血流成河」景象觸目驚心 21:332022/01/14 社會 酒駕累犯公布姓名照片 乘客連坐罰1萬5 04:102022/01/13 焦點要聞 母遭酒駕撞亡！小姊妹聞噩耗回應惹淚崩 網怒：執政者罪過 10:352022/01/13 政治 威潤推出AL300防水型車載衛星定位監控器 13:512022/01/14 財經 社會熱門新聞 新竹科技工廠失火飄惡臭 消防急出動灌救 - 社會 救援慘況曝光！高雄華運倉儲爆工安意外 8人摔落1人命危 - 社會 正面照曝光！ 高顏值警花警帥扮歹徒 引起大批婆媽暴動 - 社會 Toyz販毒才剛交保！經紀人再炸黑料震撼彈 曝曾詐賭丁特 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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