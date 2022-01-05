大陸滬深交易所4日分別制定並發布上市公司的自律监管與破產重整指引的（徵求意見稿），內容主要以資訊揭露為核心，要求原則上不停牌、分階段揭露資訊，對上市公司股東特別中小股東的知情權、表決權等進行保護。滬深交易所表示，隨著上市公司破產重整案件數量增加，出現不少資訊揭露新問題、新情況，需要進一步明確規範，以增強上市公司的資訊及時性和公平性。

根據路透引述該《指引》規定，大陸上市公司、控股股東或者第一大股東、對上市公司經營具有重要影響的子公司和參股公司等涉及重整、和解以及破產清算等破產事項，均需按照指引履行資訊揭露義務。義務人包括上市公司及其控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員、破產管理人、債權人以及重整投資人等。

此外，重整投資人入股價格偏低是投資者關注的焦點。該《指引》也規定股份受讓價格低於公司股票在投資協議簽署當日收盤價80％的，需要求聘請財務顧問，就價格的合理性、定價依據等發表專項意見並予以揭露。