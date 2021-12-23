配合金管會強化上市公司資通安全管理政策，上市公司應配置適當人力資源及設備進行資通安全制度規劃、監控及執行資通安全管理作業，證交所發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，以協助上市公司有效規劃資通安全管理政策，建構完備的資通環境，強化資通安全防護及管理機制，進而保障投資人的權益。

證交所參考行政院「資通安全實地稽核項目檢核表」，訂定「上市上櫃公司資通安全管控指引」，指引內容涵蓋政策面、管理面及執行面，提供上市公司作為資通安全相關規劃及執行計畫時參考，上市公司可衡諸產業特性、規模大小及資安風險適度採行。

另為強化上市公司資安情資共享，提升資安事件通報應變能量，證交所鼓勵上市公司免費申請成為台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）會員，該中心可提供資安事件諮詢及協調協處服務，上市公司可有效接收及傳遞資安情資，達橫向資安聯防目標，共同維護網路安全，提升整體資安防護能量。