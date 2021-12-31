經典瓊瑤劇《還珠格格》不只捧紅林心如、趙薇、蘇有朋等人，飾演機智又知書達禮「晴格格」的王艷也以此打開知名度，雖然王艷在事業正紅時嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，不過外界對氣質典雅的王艷仍不陌生，隨著王艷近年逐漸復出螢光幕，她日前也在社交平台「小紅書」開帳號了，王艷還特別錄影片向網友打招呼，而王艷絕佳氣質和凍齡外貌，更是讓人看傻眼。

王艷氣質溫柔、優雅，顏值清新又耐看，而她還是瓊瑤御用女星，王豔除了在《還珠格格》飾演聰明、溫柔婉約的「晴格格」，她在《情深深雨濛濛》、《青河絕戀》（又名《新一翦梅》）、《武林外史》等戲也都有演出，外型本就亮麗的王艷穿起古裝狂噴仙氣，很受觀眾歡迎。

不過王艷在事業正紅時，嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，王艷婚後就淡出演藝圈，把重心轉往家庭、專心照顧一對兒子，隨著王艷近年逐漸復出螢光幕，登上真人秀、回歸劇組拍戲，也讓外界驚艷，王艷還是一樣氣質且凍齡。

王豔日前回歸劇組拍戲。（圖／取材自王豔微博）

王艷近日則在社交平台「小紅書」開帳號，她還特別錄影片，王豔頂著優雅高馬尾、溫柔對鏡頭說：「我是歲月靜好、寂靜而有力量的王艷，接下來的我，會是什麼樣呢？行而不輟，未來可期，你願意陪我一起去發現生活中更多的閃亮和溫暖嗎？」

王艷五官精緻、顏值凍齡，看不出已是47歲熟女。（圖／取材自小紅書）

只見王艷的五官、顏值凍齡，肌膚白皙的她自帶紅潤蘋果光，王艷氣質依舊，絲毫沒讓歲月在她臉上留痕跡，網友也紛紛留言讚：「喜歡晴兒，也喜歡現在的王艷」、「好喜歡艷兒，有氣質的美女，聲音好聽」、「漂亮，一點都沒老」、「還是熟悉的晴兒，漂亮溫柔端莊大器」。