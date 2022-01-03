豐興今(1/3)日開出本周盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼全面平盤，其中廢鋼收購價格連續8周持平，持穩於每公噸11700元，鋼筋價格也續平，連3周平盤，鋼筋價格每公噸21500元。

由於國際原物料行情走勢呈區間整理，整體市場供需平穩，國內房產建案量以及公共工程持續增加，多方利好因素，有助於提振鋼價。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼小跌至每公噸482美元，美國貨櫃廢鋼本周報價下跌5美元，報每公噸445美元，澳洲鐵礦砂由每公噸119.65元，周跌近5%。(商品行情網)