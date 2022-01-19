男神潘瑋柏2020年7月突爆閃婚，潘太太身分很快被起底，是在上海東方航空空服員宣云，因甜美外型被封為「最美空姐」，婚後夫妻倆很保護私生活，除了宣布婚訊時貼了全家福外，幾乎不再分享同框照，而人在大陸的潘瑋柏，昨罕見高調狠曬一波恩愛，引發網友熱議，直呼：「終於光明正大放閃了」。

成為人夫後，潘瑋柏的生活重心幾乎全放在大陸，除了陪伴愛妻與家人外，他也在對岸開展副業，日前當了老闆，在杭州開火鍋店，「老闆娘」宣云當時特地去了店面，一身桃紅跟老公的人形立牌合照，恭喜新店開業，貼心打上了地址，以賢內助姿態努力推廣。

「潘太太」宣云也呼應老公po文，貼出慶生照。(取材自lunaaay__ IG)

事實上婚後飽驚風波的兩人，不時傳出婚變謠言，但潘瑋柏與愛妻始終低調，感情不受影響，他昨天(1/18)罕見高調，貼出一張明顯是愛妻視角的個人照，甩肉成功的他穿著黃黑相間的外套帥氣入鏡，下一張則是一個寫著「生日快樂」的精緻蛋糕，潘瑋柏直接tag了老婆的IG帳號，霸氣說出：「坐我對面的妳給我聽好了！忍很久了！生日快樂啊！哈哈天天開心」。

同一天，宣云也在IG貼出新照，簡單寫下「生日」，照片中她穿著紫色毛衣搭配牛仔褲，一身休閒去享受慶生大餐，還拍了一張切蛋糕的照片，蛋糕的樣式跟潘瑋柏貼出的是同一款，證明夫妻倆的po文是相互呼應，網友看了也覺得甜蜜，直呼「這對夫妻也太甜蜜了吧」、「終於光明正大放閃了」、「這是嫂子愛的視角吧」、「這狗糧灑得猝不及防啊」，紛紛獻上祝福。