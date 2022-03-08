大S（徐熙媛）恢復單身106天，今（8日）突拋再婚震撼彈，對象是23年前舊愛、南韓天團「酷龍」成員具俊曄，大S表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」具俊曄則感謝大S電話號碼沒變，才能重新聯繫，曲折的追愛故事震撼外界。但作家顏擇雅卻覺得兩人20多年未見，再度聯繫上竟是登記結婚，然後安排明（9日）見面，實在奇怪。

顏擇雅今（8日）晚間在臉書評論大S再婚一事，「20年沒換手機號碼並不奇怪。但是20年沒見面，聯繫上竟然是先登記結婚，再公佈婚事，然後明天才要見面，這事就真的很奇怪了。」顏擇雅認為見面不只有視覺，還包括觸覺、嗅覺，兩人要在未見面的情況下，如何確認是否還喜歡對方身上的氣味？「人年紀大了，氣味是會變的」另外，顏擇雅覺得也要考量小孩，因為在還沒見面的情況下，就算新歡再怎麼喜歡小孩，也不能確定彼此有無緣份。

顏擇雅再曝另一個重點，就是20年間兩人多出多少不可理喻的生活習慣，「婚姻的生死門到頭來不都是生活習慣嗎？每次大家說自己的先生或妻不可能有別人受得了，不都指生活習慣嗎？見面約會，不管是看電影，上館子還是去景點打卡拍照，重點不都為了探索彼此的生活習慣？」

許多網友看到顏擇雅的這篇文，紛紛留言開玩笑：「視訊以外，說不定有什麼 VR黑科技」、「以前的人連不認識都可以結婚了」、「沒見面就結婚，不只兩千年了」、「若是不合～是可以離婚的」。