在感情世界中，人人都會有失敗的經歷，能夠將初戀帶進婚姻殿堂的，更是少數；因此，「前任」是許多人在愛情中需要克服的難關，我們總以為刪除聯絡方式、互不見面，就能徹底和過去的戀情做個了結，殊不知內心深處所藏有的回憶，才是令人無法過忘的回憶。我們也盤點出看似已經放下前任，實際上還默默牽掛的3大星座，快看看你有沒有入榜吧！

>雙魚座

雙魚座面對感情大多都呈現出溫柔的樣子。(圖/觸mii)

雙魚座面對感情，大多都呈現出溫柔的樣子，不會想要因為自己分手，就各種哭鬧或讓自己內心產生壓抑，更不想因為感情讓身邊人為自己擔心；因此，雙魚座如果再感情中受到挫折，也會小心翼翼的將不開心藏起來，但其實在獨自一人時，他們都會忍不住掛念前任，想慰問對方最近過得怎麼樣？對前任的生活感到十分好奇。

>處女座

處女座個性要強，不想要呈現脆弱的一面給別人看。(圖/觸mii)

處女座在個性上比較要強，不論是否和對方熟識，都不想要呈現脆弱的一面給別人看；當最初的戀人成為了前任，雖然他們表面都會呈現的瀟灑，總對別人說自己沒事，但當處在一個孤獨環境時，腦海中又會浮現兩人相愛的美好畫面，那清晰的回憶也逐漸昇華成想念，甚至還會偷偷注意對方近期的近況。

>射手座

射手座與人相處時，總希望帶給身邊的人正面印象。(圖/觸mii)

射手座在與人相處時，總希望帶給身邊的人正面印象，不願意再別人面前展現自己為愛苦惱，甚或是傷心欲絕的樣貌；在他們的想法裡，與其讓別人深刻了解自己內心的痛苦，倒不如自己一人默默消化這樣的悲傷情緒；也是因此，射手座總給人一種「說散就散」的灑脫印象，但實際上，他們還是會偷偷關注前任。

面對著一段感情的結束，大家總是會體面的說「下一個會更好」，期待著新的對象走進自己的生活中，但也有許多人心中仍難忘記前任所帶給自己的快樂，因此也會被困在前一段感情漩渦中；一段感情，大家總渴望能被全心全意的對待，大家記得要確定放下前任後，再進入一段新的感情喔！