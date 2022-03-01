誰說女生一定要有伴才會幸福，塔羅老師艾菲爾點名，2022年獅子座、雙子座、金牛座、雙魚座的女生就算單身也可以過得很精彩，不談戀愛反而更快樂。

第四名丶獅子座

個性有些霸氣丶而且懂得善待自己的你，其實內心都有一份堅強孤獨的特質，對於安排自己的生活從不馬虎，也不會讓自己的生活過得苦悶無趣，你擁有自己喜歡的興趣與寄託，熱衷於運動丶養寵物，當志工，把自己的時間與熱情，用在創造自己想要的生活與事物之上，並且不斷的超越過往的目標，這些是你生命的養分。與其有個處處對你指手畫腳丶期待你成為大家閨秀的男友令你煩心，還不如養隻貓伴你左右。

第三名丶雙子座

你是聰明伶俐，又非常重視朋友的點子王，就算是單身的生活，你也非常能夠自得其樂，身邊朋友的訊息丶邀約丶聚會不會少，因為你是團體中的氣氛調節器丶家人之中的可靠的成員，鮮少有自己一個人宅在家的時間，少了男朋友的羈絆，你可以與朋友結伴喝下午茶丶喝點小酒談天說地到深夜丶不想出門就在家下廚丶烘焙。比起將另一個人的生活與情緒帶入自己的生活之中，你更享受能和你談天說地的知音，你很珍惜這樣的互動，也能享受這樣的生活方式。

第二名丶金牛座

個性腳踏實地丶有著非凡生活智慧的你，憑著不屈不撓的精神，把自己的實力發揮在職場領域中，即便有時侯也會感到寂寞，但覺得自己或許還沒在對的時間，遇到那個對的人，所以也不急著尋覓人生伴侶；少了愛情的牽絆，你可以把自己的生活安排得很好，專注投入在完成夢想丶發掘自己的潛能，瞭解自己丶也肯定自己。你總是認為，凡事都有規劃，只要努力每一個當下，享受實現夢想的快樂，一旦時機到了，上天自有安排。

第ㄧ名丶雙魚座

表面上看起來細膩溫柔的你，其實骨子裡擁有大無畏的精神，並不認為結婚是女生必然的命運，不是必須要走的人生軌跡，沒有了另一半的煩心瑣事，就不需要把另一半的的心情都背在身上，可以想要去哪就去哪丶想要跟誰出門吃飯丶喝茶都不必報備，享受隨性灑脫的單身生活，平常可以閱讀丶投入園藝花草中，有冒險精神的你，性情來了就一個人丶買張機票丶背個背包去探險世界，享受生命為你帶來的驚奇體驗，無拘無束的生活才是雙魚座所嚮往的生活。你絕不會為了一棵草，而放棄了一整片森林。