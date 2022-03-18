北漂從事電子業的吳佳昇，26歲那年突然罹患血癌，治療期間本有起色，病毒卻再侵襲他的眼睛，導致他幾近全盲，人生被摧毀2次，他回到家鄉擔任校園警衛工作，卻受激勵認為人生要學著自立自強，棄警衛報考按摩班，歷經1000小時受訓，通過丙級證照考試，未來可以自食其力工作。

36歲的吳佳昇是個有故事的人，10年前一場大病，令他人生戲劇般的峰迴路轉，因為血癌先辭去電子業工作，治療期間，病毒侵襲雙眼，右眼先失明，左眼視力低下，令他幾乎全盲。他感嘆，當時感覺人生被摧毀2次。

吳佳昇回到家鄉，在一家學校當起警衛工作，他被校園學習環境的感染，激勵他更積極學習一技之長，面對人生。決定放棄警衛穩定工作，參加台南市按摩職業工會「養生舒壓技能班」1000小時課程。

學習按摩之路多崎嶇，先是受到家人質疑為何放棄穩定學校工作，接著開學就遇上新冠肺炎疫情停課，課程延後3個月，結訓考試日期卻不變，他拚盡全力補齊防疫假的課程進度缺漏，一舉通過丙級證照考試，家人也一改態度為他開心。

回憶起學習按摩課程，吳佳昇感覺隔行如隔山，他坦言原本認為「按摩不就這樣，幹嘛上1000小時？」學了之後，才知道不只學技巧，還要了解人體構造，包括經絡、穴道位置。

台南市按摩職業工會18日共有8名學員通過丙級證照考試，考試通過率達9成5。因現有按摩市場成熟，根據統計，學員取得證照畢業後，未來就業率高達8成5以上。