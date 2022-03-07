新竹縣警方去年10月晚間，持搜索票突襲某美容美體館，期間查獲2女按摩師皆以2300元為男客從事「半套」性服務猥褻行為，2男客還未付錢就被逮到，警方將2男2女及負責人帶回警局偵訊；新竹地院法官審理負責人偵訊自白、2男客、2女按摩師偵訊證述及相關事證，依圖利容留猥褻罪，判處負責人有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

依據判決書記載，110年10月中旬晚間，警方持搜索票突襲新竹縣某美容美體館，查獲1女按摩師以收取2300元為男客做「半套」性交易，再從中抽取10分之7牟利，其於10分之3則為店家所得；另外還查獲1名男子在辦公室包廂，接受另1名女按摩師做「半套」性服務；2人做完「半套」還未付錢就被逮捕；警方從店內扣得店內現金、收據、帳冊、暗門遙控器1、粉色床單、使用過衛生紙團、使用過紙內褲、嬰兒油、蘆薈精華液；警方也將2男客、2女按摩師、1負責人帶回警局做筆錄。

新竹地院審理，依據負責人偵訊時自白，2男客及2女按摩師偵訊時證述，在從搜索票、扣押筆錄、扣押品、現場照片及相關事證等，負責人意圖使女按摩師與男客進行「半套」猥褻行為，而容留以營利犯罪；法官依圖利容留猥褻罪，判處負責人有期徒刑2月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。