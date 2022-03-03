老公背著老婆跑按摩店，有名人妻上網投稿，她表示老公忙完工作要與友人見面，但卻背著她去「做黑的」按摩店，她非常不解提到兩人房事上不管動作、姿勢都配合對方，老公竟還要外出按摩找樂趣；網友則表示「新鮮感，跟你配合無關」、「妳也去找按摩」。

一名人妻在臉書粉絲團「靠北老公2.0」投稿，她表示晚上老公忙完工作要去找朋友，心想老公應該是去應酬，豈料，她發現老公話紀錄中，驚見友人傳某按摩店訊息，經她上網查詢後發現有「做黑的」；她表示第一次發生這種事，便傳訊息質問老公，竟被反嗆「發神經，窺探隱私」。

人妻表示2個孩子還小，若離婚怕小孩就沒有爸爸，她也坦承很愛對方，從不拒絕兩人的房事，甚至任何動作、姿勢都是配合著對方，老公竟然還要花錢去外面找樂趣，讓她非常的不能諒解。

貼文一出，網友回應表示「這種慣犯得病了還不會改，你自己斟酌」、「新鮮感，跟你配合無關」、「小頭癢了怎會管那麼多」、「多的是，是妳不知道的事」、「這種爸爸要來幹嘛」、「我就是不想再體驗另一半想亂搞，我都會提前放生他們」、「會偷吃的，就是會」、「在一起久了膩了！想吃外面玩女人但是沒感情」。

另外也有網友表示「跟他說妳要去外面嚐鮮看看」、「你也去找按摩就好了啊」、「給他去吧！按時給錢顧好孩子長大最重要」、「這種事不能姑息，真的放不下你也可以跟你老公說要去找朋友」。

有名人妻表示房事都配合對方，老公還是跑按摩店尋歡；網友則認為「新鮮感，跟妳配合無關」。（翻攝自臉書靠北老公2.0）