在萬物皆漲的年代，一天200元夠用嗎？一名人妻上網表示，每天領200零用錢的丈夫，竟藏了2萬元的私房錢，認為男人有錢就會做怪的她，決定將丈夫零用錢砍半，，每天100。網友看完傻眼怒轟「打發乞丐？」、「娶到你真的悲哀」、「還好不是我老婆」。

一名人妻在爆料公社App匿名公社發文，表示去儲藏室拿電風扇出來要整理，發現了老公的私房錢，算一算居然有2萬塊，她氣到全部沒收。人妻憤怒表示：「男人有錢就會做怪，一天兩百怎麼存也不可能存到2萬，我都沒質疑他錢哪裡來的，他好意思哭哭啼啼的說我太過分」，還說看完留言發現「一天200原來還可以存錢，那我明天開始改給他一天一百就好了，反正夠花」，最後更嗆：「一些正義魔人也不要太激烈，我就不信你們的老婆會允許你藏私房錢，呵呵！」。

人妻發文引發網友眾怒，幾乎一面倒狂罵：「根本家暴」、「娶到你真的悲哀」、「還好不是我老婆」、「你怎麼不試試你去賺錢 然後一天領兩百？」、「不是有錢會作怪，是娶到妳這種的不作怪也難」、「一天兩百打發乞丐嗎？真要作怪沒錢也能作怪，你對你自己哪裡不自信？你對你一天給兩百就不會作怪是哪來的自信？」、「夫妻間連基本的信任和尊重都沒有。自己賺的錢上繳給你，每天只有少少的200元，省吃儉用存下來的錢還要被你指責，連基本的尊顏都喪失殆盡。有時臨時需要額外花費能跟你要錢？人生的路是自己選擇的，凡事皆有因果關係，不要到時候得不償失。聽不進別人的意見，小心人財兩失。」。