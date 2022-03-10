86歲阿嬤到台中市文心森林公園外展接種站接種第2劑，開心領回500元接種禮。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

國內新冠疫苗接種進入停滯期，中央流行疫情指揮中心公布自10日起65歲以上民眾接種疫苗禮券獎勵從200元提高到500元，台中市衛生局統計從1月5日開始針對接種1、2劑給予200元禮券，累計已發出23萬3千315份接種禮，3月10日起為鼓勵民眾接種，除加開1日快打站，持續提供揪團、到宅接種等多元方案催打。

今（3月10日）是65歲以上長者接種新冠疫苗接種禮券加碼首日，衛生局長曾梓展表示，過去鼓勵接種是接種1、2劑就有200元禮券的接種禮，3月10日起則是對65歲以上長者無論接種1、2、3劑都有500元禮券接種禮。

長者接種禮加碼首日，台中市文心森林公園外展接種站一個早上有53位民眾完成接種，其中有5名是65歲以上長者，負責該站的診所醫師施勝桓說，其中年齡最高的是86歲阿嬤來接種第二劑。

台中市衛生局也統計自1月5日，配合中央政策給予接種1、2劑發給200元禮券，統計自3月9日下午1時已發出23萬3千315份，總禮券金額達4千666萬3千元。

疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬表示，針對Omicron變異株病毒至少要接種3劑疫苗才有完整防護力，因為國民多數接種的是mRAN疫苗，半衰期更短，甚至二至三個月保護力就降一半，因而建議以3劑為基礎劑，效果會比較好。

衛生局則表示，台中65歲以上長者目前可透過9種管道接種疫苗，包括3月17日一日快打站、創新「一通電話」電洽區公所、衛生所或台中市民一碼通1999協助安排、1922預約平台、合約院所，外展假日接種站、揪團（50人以上）、到宅接種（長照7到8等級）、居服員陪同接種服務，以及長照機構內施打等。

衛生局截至3月10日上午8點為止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為244萬4千573人，全人口涵蓋率為86.99％，完成第二劑接種人數為227萬6千200人，第二劑涵蓋率為81.0％，基礎加強劑接種人數為3萬6千882人，基礎加強劑涵蓋率為1.31％，第三劑(追加劑)接種124萬3千411人，第三劑涵蓋率為44.25％。