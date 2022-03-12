一名女網友分享，她帶著與前夫生下的小孩再婚，但現任老公與婆婆求子心切，前者保證不會偏心，後者答應會幫忙顧小孩，未料她產子後承諾全跳票，讓她心超累。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

一名再婚的女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，內文透露她與前夫生下1子，起初無生2寶的打算，但老公保證會對老大視如己出，婆婆承諾會協助照顧老大與老二，還會幫忙處理三餐，她才心軟答應再懷一胎。

女網友表示，結果老二出生之際，婆婆因故不小心被機車壓傷腳，需要靜養1月，她坐月子期間獨自照顧老二，還發現婆婆的育兒手法與時代嚴重脫節，沒辦法放心將小孩交給婆婆。

女網友說，不僅如此，她月子後開始自行接送老大，返家繼續照顧老二，婆婆也改口要她幫忙協助煮三餐，但她有2個小孩要顧，還需手洗衣服，實在無暇煮飯，婆婆卻認為她不需上班，同時顧小孩與煮飯相當簡單，讓她忍不住發問網友「真的覺得很簡單嗎？」。

貼文一出，立刻引來婆媽回應討論，網友表示，「不用理她」、「用嘴巴講話最簡單」、「放手給她顧和煮試試，用講得當然很簡單」；有過來人網友表示，帶2個沒辦法煮，她曾經嘗試過，結果就是煮飯時2寶一起哭或輪流喊媽媽，根本沒辦法專心煮飯。