1名人妻發現丈夫的「女同事」每天早上都會打電話叫丈夫起床，丈夫事後辯稱前一天一起討論工作太晚，怕起不來，女同事才好心叫起床，但人妻還發現女同事會主動將「花費明細」列成表單給丈夫看，還有許多行為都讓她感覺不對勁，她因此發文問網友「真的很難去相信這兩人之間沒什麼」。

該名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文訴說自己的煩惱，「有人可以接受老公的女同事每天一早打來叫他起床嗎？」她說自己是無法接受，因此經常與丈夫為此大吵架，但丈夫每次都說是前一天討論工作太晚怕起不來，才要女同事幫忙提醒起床，但原PO說自己每天也都有叫丈夫起床，女童是為什麼還要多此一舉。

1名人妻發現丈夫的「女同事」每天早上都會打電話叫丈夫起床，丈夫事後辯稱前一天一起討論工作太晚，怕起不來，女同事才好心叫起床。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

此外，原PO還發現丈夫的女同事會主動將「花費明細」列成一張表單給丈夫，女同事就連要修理機車還專程大老遠跑到她家附近的機車行，種種行為讓她心生懷疑，「真的讓人覺得很不舒服，之後他也會隱匿跟對方有通電話的事，真的很難去相信這兩人之間沒什麼」。

其他網友則留言「打電話去跟他老公聊聊」、「會隱瞞和欺騙就是有很多妳不知道的事」、「手機有鬧鐘功能，為啥需要人家叫」、「這種女同事我也見識過，他也不願意放手，我只好選擇放手，讓他們在一起」、「多的是你不知道的事」、「妳老公在幫忙養人家的老婆」、「如果沒小孩就離婚」、「不改變不尊重婚姻就離婚吧！別傻傻當工具人」。