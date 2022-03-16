1名女網友親餵2個孩子母乳，日前她暫住婆家一陣子，卻發現公公會趁她哺乳時出現在她面前，某次她欲遮掩身體，公公卻說「小孩喝奶妳幹嘛遮？」不料婆婆聽到後卻認為是她勾引公公，就連她的丈夫也不挺她，丈夫認為她仗著剛生產完胸部很大，故意勾引公公，最後她崩潰接受夫家的離婚。

該名母親在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的2個孩子都是喝母乳，日前她因家裡裝修佔住婆家，某次餵母乳時發現公公會在家中走動，自此開始會蓋上1條絲巾在身上，但前幾天因兒子突然說要喝奶就掀開她衣服，她急忙遮掩卻被公公說「小孩喝奶妳幹嘛遮？」不料這句話被婆婆聽到。

女網友發現公公會趁她哺乳時出現在她面前，某次她欲遮掩身體，公公卻說「小孩喝奶妳幹嘛遮？」不料婆婆聽到後卻認為是她勾引公公，丈夫也不挺她。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該名母親說，婆婆聽完後衝向她扯頭髮並罵她搶老公不要臉，她被推倒地，對方仍不停手，她崩潰逃出家後回到娘家，而她的丈夫還不願相信她，「我老公覺得我就仗著剛生產完胸部很大，有心要勾引我公公」，她則反問公公屢次藉機在她哺乳時刻意出現，根本居心叵測，如今丈夫已考慮要離婚，讓她相當崩潰。

其他網友則留言「希望不要有下一個女生受害」、「這種變態家庭，支持早點離開」、「哈哈變態還真多，說實在的離吧！跟瘋子一家，你早晚瘋」、「妳應該跟妳老公說，要怪婆婆不好，婆婆不知道多久沒給公公看奶，導致公公慾求不滿」、「公布出來讓大眾看看，怎麼有那麼不要臉的家人」。